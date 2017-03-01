Арестованному экс-чиновнику Садченко не удалось выйти из СИЗО

Напомним, 23 января апелляционная инстанция освободила из СИЗО под домашний арест бизнесменов Дмитрия Перфильева и Александра Тархова, уличенных вместе с Садченко в хищении 13,8 млн рублей при реконструкции пермского стадиона «Динамо». Не дожидаясь окончания срока предварительного заключения, который пока отмерен до 20 марта, бывший замминистра тоже попросился на волю. Однако Ленинский районный суд Перми 20 февраля отказал, указав на характер и тяжесть вмененного преступления против государства.



Выступая 1 марта на слушании своей апелляционной жалобы, адвокат Марк Добрянский представил два документа. Это свидетельство о госрегистрации на Садченко трехкомнатной квартиры, арестованной следствием с согласия суда, и полученное из краевого правительства заключение служебной проверки по стадиону «Динамо», где в действиях экс-чиновника не выявлено никаких нарушений. Судья Рамзия Хайрова приобщила к делу свидетельство и отказала в приобщении копии заключения, поскольку она не заверена печатью.



Отвечая на вопросы суда, следователь ФСБ Алексей Ворошнин рассказал о ходе расследования. Строительно-техническая экспертиза, завершение которой ожидалось к 15 февраля, еще продолжается. Планируется провести следственные действия в Москве. «Основания для нахождения обвиняемого под стражей не изменились. Есть протоколы допросов свидетелей, которые опасаются давления со стороны Садченко», — напомнил офицер.



Говоря по видеоконференцсвязи из СИЗО об освобождении Перфильева и Тархова, обвиняемый Садченко не смог скрыть эмоций: «Почему так избирательно работает закон! Надеюсь на справедливое решение». Экс-чиновник находится под стражей уже семь месяцев и надеялся вернуться в свою «трешку».



Прокурор Елена Демидова возразила: «Районный суд учел все данные, в том числе о семейном положении Садченко и состоянии его здоровья. Кроме того, есть вступившее в силу судебное постановление о продлении содержания под стражей до 20 марта». Судья Рамзия Хайрова согласилась с прокурорскими доводами.