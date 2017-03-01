В Воронеже чиновник мэрии отказался от взятки в полмиллиона рублей

В Воронеже следователи закончили расследовать уголовное дело о покушении на дачу крупной взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, п. «б», ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, 51-летний житель Липецкой области был собственником сразу нескольких незаконных киосков в Воронеже. Мужчина в конце октября приехал в кабинет сотрудника мэрии предложил ему взятку в 500 тысяч рублей. За эти деньги мужчина просил не сносить его нелегальные торговые точки.

Предприниматель положил на стол сотруднику 100 тысяч рублей, пообещав передать оставшиеся деньги позже. Но чиновник от взятки отказался, вызвав правоохранителей.

«Обвиняемый признал вину и дал подробные показания, — рассказал замруководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального следственного управления Владислав Волков. — Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направили на рассмотрение в суд».