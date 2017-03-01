Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
У жены Караченцова нашли алкоголь в крови
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Скончался Виталий Чуркин
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14:38 (мск), источник: VN.RU

Съел улики преступления в суде житель Болотного

В Новосибирской области мужчина, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, неожиданно схватил талон медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в его крови и съел бумагу, шокировав своим поступком присутствовавших.

Зверский аппетит приведет жителя Болотного Новосибирской области на скамью подсудимых. Накануне здесь произошел шокирующий инцидент. Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде. От медицинского освидетельствования он не отказался, но результаты были явно не в его пользу.

Явившись в суд для ознакомления с материалами дела, водитель проследовал к секретарю судьи, где очень тщательно начал просматривать бумаги. Поддавшись непонятному внутреннему порыву, любитель выпить за рулем схватил талон медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в его крови и съел. Своим поступком он шокировал секретаря судебного заседания.

Судебными приставами Болотнинского района после инцидента был составлен рапорт о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. В настоящее время дознавателем отдела судебных приставов по Болотнинскому району проводится процессуальная проверка, результаты которой послужат основанием для решения о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что пьяные водители не первый раз шокируют своим аппетитом. В 2012 году в Барабинске суд под председательством Людмилы Голешевой вынес приговор по курьезному делу, в котором местный житель обвинялся в оскорблении и нападении на сотрудников ГИБДД. На скамье подсудимых оказался Анатолий Г., которого инспекторы задержали в тот момент, когда он находился за рулем в нетрезвом виде. Лейтенант полиции принял решение о задержании и постановке его автомобиля на штрафную стоянку.

Самого водителя привезли в кабинет. В момент составления административного протокола о задержании автомобиля пьяный мужчина схватил документ, смял и попытался спрятать в карман. Однако полицейский, как говорится в приговоре, «стал пресекать неправомерные действия и пытался отобрать протокол». В процессе борьбы водитель нанес головой сильный удар по лицу гаишника, затем быстро засунул бумагу в рот и стал жевать.

Как сообщили в районном суде, водитель полностью признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора без судебного разбирательства. Мужчину приговорили к выплате штрафа в размере десяти тысяч рублей в пользу государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Съел улики преступления в суде житель Болотного
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Турция может отказать США в доступе на авиабазу Инджирлик
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь