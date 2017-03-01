Съел улики преступления в суде житель Болотного

Зверский аппетит приведет жителя Болотного Новосибирской области на скамью подсудимых. Накануне здесь произошел шокирующий инцидент. Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде. От медицинского освидетельствования он не отказался, но результаты были явно не в его пользу.

Явившись в суд для ознакомления с материалами дела, водитель проследовал к секретарю судьи, где очень тщательно начал просматривать бумаги. Поддавшись непонятному внутреннему порыву, любитель выпить за рулем схватил талон медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в его крови и съел. Своим поступком он шокировал секретаря судебного заседания.

Судебными приставами Болотнинского района после инцидента был составлен рапорт о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. В настоящее время дознавателем отдела судебных приставов по Болотнинскому району проводится процессуальная проверка, результаты которой послужат основанием для решения о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что пьяные водители не первый раз шокируют своим аппетитом. В 2012 году в Барабинске суд под председательством Людмилы Голешевой вынес приговор по курьезному делу, в котором местный житель обвинялся в оскорблении и нападении на сотрудников ГИБДД. На скамье подсудимых оказался Анатолий Г., которого инспекторы задержали в тот момент, когда он находился за рулем в нетрезвом виде. Лейтенант полиции принял решение о задержании и постановке его автомобиля на штрафную стоянку.

Самого водителя привезли в кабинет. В момент составления административного протокола о задержании автомобиля пьяный мужчина схватил документ, смял и попытался спрятать в карман. Однако полицейский, как говорится в приговоре, «стал пресекать неправомерные действия и пытался отобрать протокол». В процессе борьбы водитель нанес головой сильный удар по лицу гаишника, затем быстро засунул бумагу в рот и стал жевать.

Как сообщили в районном суде, водитель полностью признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора без судебного разбирательства. Мужчину приговорили к выплате штрафа в размере десяти тысяч рублей в пользу государства.