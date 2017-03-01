Защита бывшего топ-менеджера ЗиД Олега Комарова заявила отвод всем судьям Пермского краевого суда

При продлении домашнего ареста судом приняты во внимание доводы о том, что со стороны руководства ЗиД оказывается противодействие следствию, сокрытие свидетелей по делу и документов.



Напомним, Комаров был задержан еще 22 февраля 2013 года. Более шести месяцев он находился под стражей. Дзержинский районный суд Перми 30 августа изменил содержание в СИЗО на домашний арест, а 26 сентября того же года избрал мерой пресечения денежный залог в два млн рублей. Приговором от 8 февраля 2016 года бывший топ-менеджер признан виновным в мошенничестве на сумму 403,1 млн рублей, осужден к четырем годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей и снова взят под стражу.



После обращения защиты в Верховный суд РФ уголовное дело было пересмотрено. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 21 декабря 2016 года отменила приговор и освободила Комарова из нижнетагильской ИК № 13 (для бывших правоохранителей). Поскольку оправдания не случилось, мерой пресечения был избран домашний арест до 21 февраля 2017 года.



Получив 27 января 2017 года 62-томное дело, следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ возобновила предварительное следствие. Следственный департамент МВД РФ продлил срок расследования до 27 мая. Обращаясь в Дзержинский районный суд Перми за продлением домашнего ареста, полиция отметила: «Особая сложность уголовного дела обусловлена тем, что преступление совершено под видом хорошо спланированной гражданско-правовой сделки».



Судья Светлана Треногина поддержала ходатайство следствия. В вынесенном 20 февраля постановлении отмечено: «Комаровым О. Ю. предпринимались меры по сокрытию следов преступления, а также факты противодействия органам предварительного расследования. Кроме того, со стороны руководства завода, где Комаров О. Ю. занимал одну из руководящих должностей, также оказывается противодействие следствию, сокрытие свидетелей по делу, документов, в том числе и оригиналов договоров уступки права требования».



Слушания в апелляционной инстанции 27 февраля начались с того, что адвокат, доктор юридических наук Сергей Поляков заявил отвод всему составу Пермского краевого суда. Прокурор Николай Зарубин высказался против, поскольку не нашел оснований для подобной меры. Судья Пермского краевого суда Ольга Клементьева отказала в удовлетворении ходатайства, а потом — и апелляционной жалобы. Место домашнего ареста Комарова оставлено прежнее — квартира на станции Ферма Пермского района.