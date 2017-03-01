Пожар в жилом доме в Екатеринбурге, где эвакуировали 30 человек, потушен
Пожар в жилом доме на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге, где эвакуировали 30 человек, потушен.
Пожар в жилом доме на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге, где эвакуировали 30 человек, потушен.
Как сообщили Накануне.RU в
По информации пожарных дознавателей, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в электрощите в подвальном помещении жилого дома.
Напомним, как сообщалось ранее, пострадавших в результате пожара нет. На месте работали 25 человек и восемь единиц