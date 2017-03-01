Пожар в жилом доме в Екатеринбурге, где эвакуировали 30 человек, потушен

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарные завершили работы на пожаре. В 13.59 дан общий отбой.

По информации пожарных дознавателей, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в электрощите в подвальном помещении жилого дома.