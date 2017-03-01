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14:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге, где эвакуировали 30 человек, потушен

Пожар в жилом доме на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге, где эвакуировали 30 человек, потушен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарные завершили работы на пожаре. В 13.59 дан общий отбой.

По информации пожарных дознавателей, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в электрощите в подвальном помещении жилого дома.

Напомним, как сообщалось ранее, пострадавших в результате пожара нет. На месте работали 25 человек и восемь единиц пожарно-спасательной техники, в том числе автомобиль дымоудаления.

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