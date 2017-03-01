Бешеного волка убили в Кашарском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных, волк был убит на территории общедоступных охотничьих угодий.

По итогам исследования патологического материала животного установлено, что оно болело бешенством.

В связи с выявлением заболевания с 1 марта в окрестностях охотничьих угодий района ветеринары и егеря раскладывают вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Всего планируют разложить около 300 доз.

Также планируется привить домашних животных и скот в хуторе Платов, расположенном в 1 км от места, где был убит волк.

Всего начала 2017 года года в Ростовской области зарегистрировано четыре случая заболевания животных бешенством.