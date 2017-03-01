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17:07 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело об умышленном наезде иномарки на полицейского завели в Ростове

Уголовное дело по факту умышленного наезда иномарки на полицейского возбуждено в Ростове.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) завели на 39-летнего ростовчанина.

По версии следствия, 12 января на проспекте Королева в Ростове подозреваемый, управляя автомобилем BMW X6, проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и продолжил движение.

Сотрудникам ГИБДД удалось догнать иномарку около въезда в один из домов на улице Астрономической.

Когда полицейские вышли из из патрульного автомобиля и направились к BMW, подозреваемый умышленно сбил одного из них.

В результате ДТП правоохранитель получил закрытую тупую травму грудной клетки.

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