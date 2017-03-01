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15:23 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре украли деньги, выделенные на оборудование для инвалидов

В Самаре возбудили уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на переоборудование шахматного клуба «Маяк» для беспрепятственного доступа инвалидов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Кировского района в ходе проверки деятельности городского центра спорта для детей и юношества «Ладья» выявила коррупционные махинации при реализации государственной программы «Доступная среда в Самарской области» на 2014 — 2020 годы.

В 2015 году центр заключил с ООО «СК-Вертикаль» контракт на выполнение капитального ремонта — переоборудования помещений для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, установку оборудования в шахматном клубе «Маяк». Подрядчик получил оплату, были подписаны акты приемки выполненных работ.

Вместе с тем ООО «СК-Вертикаль» до сих пор не выполнило часть работ. Так, не были установлены противоскользящие самоклеющиеся полосы и универсальные держатели для тростей и костылей, а также тактильные таблички.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. В понедельник, 27 февраля, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения».

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