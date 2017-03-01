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15:48 (мск), источник: Городской репортер

Заведующую отделением ростовского колледжа подозревают в получении взятки

В Ростове следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей заочным отделением одного из колледжей.

Она подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По версии следствия, с марта по май 2016 года подозреваемая получила от пяти студентов колледжа в качестве взятки 65 тысяч рублей за проставление в зачетных книжках и экзаменационных ведомостях положительных оценок без фактического присутствия самих студентов и проверки их знаний. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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