Заведующую отделением ростовского колледжа подозревают в получении взятки
В Ростове следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей заочным отделением одного из колледжей.
В Ростове следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей заочным отделением одного из колледжей.
Она подозревается в получении взятки, сообщает
По версии следствия, с марта по май 2016 года подозреваемая получила от пяти студентов колледжа в качестве взятки 65 тысяч рублей за проставление в зачетных книжках и экзаменационных ведомостях положительных оценок без фактического присутствия самих студентов и проверки их знаний. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.