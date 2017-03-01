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15:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга до сих пор не предъявили обвинение

Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко до сих пор не предъявлено обвинение.

Эту информацию Накануне.RU подтвердил официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга.

«Скорее всего, завтра», — отметил он.

Напомним, чиновник был задержан 21 февраля на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство». Речь идет о взятке в размере 150 тыс. руб. за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района.

Суд избрал Александру Бреденко меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил от должности.

Добавим, что сам он признал вину.

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