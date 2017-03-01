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16:12 (мск), источник: Publika.md

Дерзкое ограбление банка в Комрате: задержаны первые подозреваемые

Прокуроры задержали двух сотрудников «Государственной охраны». Их подозревают в пособничестве грабителям, сообщает Deschide.MD, ссылаясь на прокурора Василия Стоянова.

Источник: Publika.md

В свою очередь, прокурор заявил, что это результат предварительного расследования. Под подозрение сотрудники попали из-за своего бездействия во время ночной кражи.

Их вызывали три раза, но они даже не зашли в банк, чтобы проверить есть ли там кто-нибудь.

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