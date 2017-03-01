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18:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Врач получила 4 года условно за продажу инвалидности пациентам

Женщина смогла избежать тюремного заключения.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге осуждена врач, продававшая своим пациентам инвалидность за 50 тысяч рублей, передают «Невские новости». Обвиняемая смогла избежать тюремного заключения и отделалась условным сроком.

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По версии следствия, в период с сентября 2012-го по февраль 2015 года врач-невролог городской поликлиники № 17 Татьяна Цирюльникова в обмен на взятки признала 15 человек инвалидами второй группы. За свои услуги женщина брала от 45 до 50 тысяч рублей. Медико-социальная экспертиза пациентам не проводилась.

Суд признал Цирюльников виновной в совершении преступлений, однако обвиняемая предоставила справки об инвалидности пожилых родителей и наличии малолетнего ребенка. С учетом этих обстоятельств врача приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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