Врач получила 4 года условно за продажу инвалидности пациентам

В Петербурге осуждена врач, продававшая своим пациентам инвалидность за 50 тысяч рублей, передают «Невские новости». Обвиняемая смогла избежать тюремного заключения и отделалась условным сроком.

По версии следствия, в период с сентября 2012-го по февраль 2015 года врач-невролог городской поликлиники № 17 Татьяна Цирюльникова в обмен на взятки признала 15 человек инвалидами второй группы. За свои услуги женщина брала от 45 до 50 тысяч рублей. Медико-социальная экспертиза пациентам не проводилась.

Суд признал Цирюльников виновной в совершении преступлений, однако обвиняемая предоставила справки об инвалидности пожилых родителей и наличии малолетнего ребенка. С учетом этих обстоятельств врача приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.