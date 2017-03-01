Врач получила 4 года условно за продажу инвалидности пациентам
Женщина смогла избежать тюремного заключения.
Женщина смогла избежать тюремного заключения.
В Петербурге осуждена врач, продававшая своим пациентам инвалидность за 50 тысяч рублей, передают «Невские новости». Обвиняемая смогла избежать тюремного заключения и отделалась условным сроком.
По версии следствия, в период с сентября 2012-го по февраль 2015 года
Суд признал Цирюльников виновной в совершении преступлений, однако обвиняемая предоставила справки об инвалидности пожилых родителей и наличии малолетнего ребенка. С учетом этих обстоятельств врача приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.