В Перми нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Инициативные жители мкр Голованово сообщили, что пропавшая два дня назад школьница нашлась.

Ребёнка поймали в микрорайоне Молодёжный. По предварительным данным, она проводила время у подруги.

Напомним, два дня назад ученица 4-го класса ушла в школу и пропала. Девочку искали инициативные жители Голованово, они обратились за помощью в полицию.