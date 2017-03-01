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16:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми нашли пропавшую 11-летнюю девочку

По словам волонтёров, ребёнок всё это время был у подруги.

Инициативные жители мкр Голованово сообщили, что пропавшая два дня назад школьница нашлась.

Ребёнка поймали в микрорайоне Молодёжный. По предварительным данным, она проводила время у подруги.

Напомним, два дня назад ученица 4-го класса ушла в школу и пропала. Девочку искали инициативные жители Голованово, они обратились за помощью в полицию.

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