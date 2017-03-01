В Перми нашли пропавшую 11-летнюю девочку
По словам волонтёров, ребёнок всё это время был у подруги.
По словам волонтёров, ребёнок всё это время был у подруги.
Инициативные жители мкр Голованово сообщили, что пропавшая два дня назад школьница нашлась.
Ребёнка поймали в микрорайоне Молодёжный. По предварительным данным, она проводила время у подруги.
Напомним, два дня назад ученица 4-го класса ушла в школу и пропала. Девочку искали инициативные жители Голованово, они обратились за помощью в полицию.