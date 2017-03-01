В Уфе майор полиции подозревается в краже

В Уфе сотрудника правоохранительных органов подозревают в краже мобильного телефона у продавца одного из магазинов Орджоникидзевского района города. Материалы уголовного дела по факту преступления поступили из полиции в региональное управление СКР по Республике Башкортостан. По версии следствия, днем 23 февраля 2017 года в магазине «ЭкономПродМаг» неустановленная женщина похитила с прилавка мобильный телефон продавца стоимостью 33 тысячи рублей. С места происшествия злоумышленница скрылась, но происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. На следующий день женщина пришла в магазин снова, продавцы ее опознали и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Женщина оказалась майором полиции одного из подразделений МВД. — Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ближайшее время злоумышленница будет допрошена и ей будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан. — По данному факту руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МВД по РБ.