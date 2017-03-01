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16:17 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже две рецидивистки из Курска обокрали семь съемных квартир

Полиция задержала подозреваемых в серии краж из квартир. Ими оказались две жительницы Курской области в возрасте 41 и 43 лет. Об этом сообщили в ГУВД.

Как пояснили в полиции, гостьи из Курска в период с 16 января по 18 февраля обокрали несколько квартир, которые сдавались в аренду. Сообщения о кражах поступали от владельцев жилплощади — неизвестные выносили из квартир бытовую технику. У всех преступлений был одинаковый способ проникновения — путем свободного доступа.

Полиция, задержав подозреваемых, доставила женщин в участок, где они сознались в содеянном. Злоумышленницы пояснили, что находили в интернете объявления о посуточной сдаче квартир. Получив ключи, женщины похищали имущество и скрывались. Краденое сбывалось в ломбарды.

В настоящий момент полиция установила причастность подозреваемых к семи кражам. Кроме того, как отметили в ГУВД, женщины ранее судимы.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находятся в изоляторе временного содержания. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, — подчеркнули в ГУВД.

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