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16:41 (мск), источник: РИА Новости

Число попавших в больницу нижегородских семинаристов выросло до 19 человек

Число учащихся одной из нижегородских семинарий, госпитализированных с подозрением на пищевое отравление, выросло до 19 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в среду в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

В понедельник региональный минздрав сообщил, что в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция» госпитализированы семь семинаристов, возраст заболевших — от 20 до 27 лет.

«На сегодняшний день на лечении в инфекционной больнице находятся 19 человек, их состояние оценивается, как удовлетворительное, тяжелых случаев нет», — сказал представитель министерства.

По информации управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, у больных выявлен норовирус. «При проведении лабораторных исследований у больных обнаружены РНК норовируса. Специалистами ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области” отобраны пробы продуктов на пищеблоке, пробы водопроводной воды и смывы с объектов окружающей среды», — говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в управлении.

Областная прокуратура сообщила, что «взяла на контроль проверку регионального Роспотребнадзора по факту отравления учащихся духовной семинарии».

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