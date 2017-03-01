Число попавших в больницу нижегородских семинаристов выросло до 19 человек

В понедельник региональный минздрав сообщил, что в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция» госпитализированы семь семинаристов, возраст заболевших — от 20 до 27 лет.

«На сегодняшний день на лечении в инфекционной больнице находятся 19 человек, их состояние оценивается, как удовлетворительное, тяжелых случаев нет», — сказал представитель министерства.

По информации управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, у больных выявлен норовирус. «При проведении лабораторных исследований у больных обнаружены РНК норовируса. Специалистами ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области” отобраны пробы продуктов на пищеблоке, пробы водопроводной воды и смывы с объектов окружающей среды», — говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в управлении.

Областная прокуратура сообщила, что «взяла на контроль проверку регионального Роспотребнадзора по факту отравления учащихся духовной семинарии».