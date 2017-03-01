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16:09 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве подожгли двери Украинского института национальной памяти‍

Этой ночью неизвестные подожгли двери Украинского института национальной памяти.

Источник: Telegraf.com.ua

Во вторник ночью злоумышленники подожгли двери Украинского института национальной памяти. Как сообщает председатель Институту Владимир Вятрович в Facebook, неизвестные подожгли дверь института, но никаких «визиток» не оставили. Также на своей странице Вятрович написал — «нас не запугать».

Как известно, ранее неизвестные пытались совершить нападение на Вятровича, когда он отправлялся дать пресс-конференцию посвященную отчете работы института. Полиция задержала злоумышленников.

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