В Киеве подожгли двери Украинского института национальной памяти
Этой ночью неизвестные подожгли двери Украинского института национальной памяти.
Этой ночью неизвестные подожгли двери Украинского института национальной памяти.
Во вторник ночью злоумышленники подожгли двери Украинского института национальной памяти. Как сообщает председатель Институту Владимир Вятрович в Facebook, неизвестные подожгли дверь института, но никаких «визиток» не оставили. Также на своей странице Вятрович написал — «нас не запугать».
Как известно, ранее неизвестные пытались совершить нападение на Вятровича, когда он отправлялся дать