В Киеве подожгли двери Украинского института национальной памяти‍

Во вторник ночью злоумышленники подожгли двери Украинского института национальной памяти. Как сообщает председатель Институту Владимир Вятрович в Facebook, неизвестные подожгли дверь института, но никаких «визиток» не оставили. Также на своей странице Вятрович написал — «нас не запугать».

Как известно, ранее неизвестные пытались совершить нападение на Вятровича, когда он отправлялся дать пресс-конференцию посвященную отчете работы института. Полиция задержала злоумышленников.