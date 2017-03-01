В одной из уральских колоний во время передачи крупной взятки задержан адвокат

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, защитника подозревают в покушении на дачу взятки в значительном размере.

В конце января этого года адвокат пришел в служебный кабинет одного из исправительных учреждений регионального ГУФСИН в городе Ивдель. Как выяснилось в ходе следствия, там он передал должностному лицу исправительной колонии взятку в 100 тыс. руб. за возможность использования мобильного телефона одним из осужденных, отбывающим наказание в данной ИК.

Сразу после передачи денег адвокат был задержан сотрудниками областного управления ФСБ, которые вместе с оперативниками управления собственной безопасности ГУФСИН проводили оперативные мероприятия по заявлению сотрудника колонии.

Сейчас по делу опрашиваются свидетели и анализируются имеющиеся оперативные материалы. Расследование продолжается.