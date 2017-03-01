Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Жена Караченцова находилась за рулём нетрезвой - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
16:17 (мск), источник: УНИАН

«Укртелеком» Ахметова прекратил обслуживание абонентов на оккупированной части Донецкой области

Офис предприятия в Донецке захватили вооруженные лица.

Источник: УНИАН

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» с 1 марта прекратил обслуживание около 200 тыс. абонентов на оккупированной части Донецкой области в связи с вмешательством неустановленных лиц в работу сети и захватом офиса компании, сообщила пресс-служба оператора.

«Укртелеком» сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года оказания услуг (фиксированной телефонной связи и доступа в интернет — УНИАН) на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами, — говорится в сообщении.

Читайте также
Спецназ Нацполиции вывели из Авдеевки

По данным пресс-службы, украинский оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории, в связи с чем локальный фрагмент сети был отключен от общенациональной сети.

Согласно сообщению, оператор сообщил о возникшей ситуации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), соответствующим правоохранительным органам и другим операторам связи.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза — до 244 млн грн. В то же время выручка компании в 2016 году уменьшилась на 2% — до 6,636 млрд грн.

«Укртелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Харьковщине спасатели присоединились ко всемирному флешмобу
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
Исламу предрекли статус самой популярной религии до конца века
В Грузии приняли закон о «прослушке»
АИЖК: Около 3,5 млн семей в России арендуют жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь