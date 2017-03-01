В Азове бывшего директора водоканала подозревают в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, в 2012 году между МП «Азовводоканал» и коммерческой организацией был заключен договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Дружбы в Азове.

«В дальнейшем бывший директор МП “Азовводоканал”, используя свои полномочия вопреки законным интересам муниципального предприятия, подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат на их выполнение на общую сумму более 5 млн рублей, несмотря на то, что работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на указанном объекте не производилось», — говорится в сообщении.

На основании подписанных актов «Азовводоканал» произвел оплату на расчетный счет организации на общую сумму более 5 млн рублей. В результате предприятию был причинен материальный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.