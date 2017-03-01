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17:55 (мск), источник: Городской репортер

В Азове бывшего директора водоканала подозревают в злоупотреблении полномочиями

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора МП «Азовводоканал», его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2012 году между МП «Азовводоканал» и коммерческой организацией был заключен договор на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Дружбы в Азове.

«В дальнейшем бывший директор МП “Азовводоканал”, используя свои полномочия вопреки законным интересам муниципального предприятия, подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат на их выполнение на общую сумму более 5 млн рублей, несмотря на то, что работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на указанном объекте не производилось», — говорится в сообщении.

На основании подписанных актов «Азовводоканал» произвел оплату на расчетный счет организации на общую сумму более 5 млн рублей. В результате предприятию был причинен материальный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

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