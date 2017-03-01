Сотрудников скандального агентства «Элекор» вновь подозревают в нападениях
Информацию об этом подтвердил прокурор Павлодарской области.
Информацию об этом подтвердил прокурор Павлодарской области.
Прокурор Павлодарской области Серик Караманов сообщил: сотрудники охранного агентства «Элекор» вновь под расследованием. Их подозревают в новых нападениях, передаёт pavlodarnews.kz.
О каких именно нападениях идёт речь, прокурор пообещал рассказать на специальной
Несмотря на выявленные нарушения в деятельности ТОО «Элекор Кузет», в феврале 2017 года стало известно, что агентство «Элекор» сохранило лицензию.