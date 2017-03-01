Сотрудников скандального агентства «Элекор» вновь подозревают в нападениях

Прокурор Павлодарской области Серик Караманов сообщил: сотрудники охранного агентства «Элекор» вновь под расследованием. Их подозревают в новых нападениях, передаёт pavlodarnews.kz.

О каких именно нападениях идёт речь, прокурор пообещал рассказать на специальной пресс-конференции на следующей неделе. Охранное агентство «Элекор» приобрело скандальную известность в октябре 2016 года. Видео с избиением посетителей кафе попало в интернет. Причиной инцидента стал неоплаченный счёт. Вооружённые охранники, приехав по вызову, избили нескольких посетителей. Один из них получил удар прикладом автомата по голове. 5 января 2017 года был вынесен приговор двоим охранникам «Элекора». Уголовный суд № 2 г. Павлодара признал их виновными в «превышении полномочий служащими частных охранных фирм» и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Несмотря на выявленные нарушения в деятельности ТОО «Элекор Кузет», в феврале 2017 года стало известно, что агентство «Элекор» сохранило лицензию.