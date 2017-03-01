В Молдове задержали украинского судью, объявленного в розыск
Молдавские прокуроры задержали украинского судью, которого правоохранительные органы соседней страны объявили в международный розыск.
Молдавские прокуроры задержали украинского судью, которого правоохранительные органы соседней страны объявили в международный розыск.
КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Молдовы задержали судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого ранее украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за взяточничество. Об этом в среду написала в своем микроблоге Twitter
«Скрывавшегося от правосудия судью Чауса задержали сотрудники прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины», — написала Сарган.
Этого судью в ходе совместной операции Национального антикоррупционного бюро Украины и Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали в августе 2016 года в момент получения 150 тысяч долларов в качестве взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого.
Тогда арестовать магистрата не получилось
В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск.