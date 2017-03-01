В Молдове задержали украинского судью, объявленного в розыск

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Молдовы задержали судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого ранее украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за взяточничество. Об этом в среду написала в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

​Этого судью в ходе совместной операции Национального антикоррупционного бюро Украины и Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали в августе 2016 года в момент получения 150 тысяч долларов в качестве взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого.

Тогда арестовать магистрата не получилось из-за его судейского иммунитета. Верховная рада Украины лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск.