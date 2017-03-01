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16:53 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове задержали украинского судью, объявленного в розыск

Молдавские прокуроры задержали украинского судью, которого правоохранительные органы соседней страны объявили в международный розыск.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Молдовы задержали судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого ранее украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за взяточничество. Об этом в среду написала в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Скрывавшегося от правосудия судью Чауса задержали сотрудники прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины», — написала Сарган.

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​Этого судью в ходе совместной операции Национального антикоррупционного бюро Украины и Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали в августе 2016 года в момент получения 150 тысяч долларов в качестве взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого.

Тогда арестовать магистрата не получилось из-за его судейского иммунитета. Верховная рада Украины лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск.

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