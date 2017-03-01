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17:11 (мск), источник: Volga News

В Тольятти ростовщическую фирму оштрафовали на 120 тыс. рублей

В Тольятти привлечены к административной ответственности ООО «Финанстрейд», его учредитель и руководитель Татьяна Мальшакова, сообщает прокуратура Самарской области.

21 февраля, руководствуясь ч. 1 ст. 15.26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд назначил предприятию штраф 100 тыс. руб., а Мальшаковой — 20 тыс. рублей.

На скамью подсудимых предпринимательница попала после проверки прокуратуры, которая установила, что в названии своего предприятия женщина незаконно использует словосочетание «микрофинансовая организация». Так как в нарушение требований ФЗ от 2 июля 2010 г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» «Финанстрейд» в реестре таковых не числилась.

ООО микрофинансовая организация «Финанстрейд» зарегистрировано в январе 2014 г. с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Т. Мальшакова также является директором ООО «Метэкс», занимающегося производством изделий технического назначения из драгоценных металлов и находится в Чебоксарах.

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