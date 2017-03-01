В Одессе автомобиль влетел в остановку с людьми

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в среду на проспекте Академика Глушко автомобиль Nissan влетел в остановку «Океан», в результате чего пострадал один из людей, ожидавших общественный транспорт, сообщает местное издание Odessa.net.ua.

Как уточняется, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.