В Одессе автомобиль влетел в остановку с людьми
Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.
Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.
КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в среду на проспекте Академика Глушко автомобиль Nissan влетел в остановку «Океан», в результате чего пострадал один из людей, ожидавших общественный транспорт, сообщает местное издание Odessa.net.ua.
Как уточняется, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.
Пострадавший в результате наезда мужчина.
По данным «Думской», у пострадавшего сломана нога. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что автомобиль «Славута» на полном ходу вылетел на остановку общественного транспорта на Индустриальном мосту в Киеве и врезался в столб.