В Нижнекамске водитель потерял сознание и протаранил семь машин
(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске произошло ДТП, в результате которого пострадали 8 машин, сообщают пользователи социальных сетей.
(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске произошло ДТП, в результате которого пострадали 8 машин, сообщают пользователи социальных сетей.
Происшествие случилось днем на улице Гагарина. Двигаясь по дороге, водитель автомобиля «КИА» потерял сознание и протаранил 7 автомобилей. Устанавливаются все детали происшествия.