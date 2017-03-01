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17:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске водитель потерял сознание и протаранил семь машин

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске произошло ДТП, в результате которого пострадали 8 машин, сообщают пользователи социальных сетей.

Происшествие случилось днем на улице Гагарина. Двигаясь по дороге, водитель автомобиля «КИА» потерял сознание и протаранил 7 автомобилей. Устанавливаются все детали происшествия.

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