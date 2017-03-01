В центре Харькова трое мужчин в масках ограбили банк
Как отмечается в сообщении полиции, трое неизвестных проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику, взломали дверь кассы и вынесли сейф с деньгами.
Как отмечается в сообщении полиции, трое неизвестных проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику, взломали дверь кассы и вынесли сейф с деньгами.
КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В центре Харькова на улице Космической трое неизвестных злоумышленников в масках ограбили отделение банка. Об этом сообщает
Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции города Харькова 28 февраля.
Трое неизвестных проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику, взломали дверь кассы и вынесли сейф с деньгами в сумме 1,1 тыс долл. и 34 тыс грн.
По адресу выезжала
Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания лиц, совершивших данное преступление.
Напомним, бывшего председателя Тернопольского областного совета Анатолия Жукинского убили в собственном гараже в Тернополе.