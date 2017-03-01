В центре Харькова трое мужчин в масках ограбили банк

Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции города Харькова 28 февраля.

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В центре Харькова на улице Космической трое неизвестных злоумышленников в масках ограбили отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Трое неизвестных проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику, взломали дверь кассы и вынесли сейф с деньгами в сумме 1,1 тыс долл. и 34 тыс грн.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания лиц, совершивших данное преступление.

Напомним, бывшего председателя Тернопольского областного совета Анатолия Жукинского убили в собственном гараже в ​​Тернополе.