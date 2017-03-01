Такая любовь: в Крыму мужчина угнал для дамы сердца автомобиль и 8-тонный трактор

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

По данным силовиков, вечером ранее судимый мужчина распивал спиртные напитки с возлюбленной, которая приехала из Керчи к нему на фермерское хозяйство, где он работал. Под утро крымчанин решил проявить лучшие рыцарские качества и отвезти женщину домой. Своего транспортного средства у него не было, поэтому он «позаимствовал» легковое авто хозяев фермы.

Не справившись с управлением, мужчина врезался в препятствие, однако идеи довезти женщину домой не оставил и угнал с фермы другой транспорт — трактор Т-150. Несмотря на то, что по пути он снес навес одного из магазинов, цели гражданин достиг и женщину домой все же привез, где и бросил «железного коня».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Санкция статьи предусматривает, в частности, до пяти лет лишения свободы.