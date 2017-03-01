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17:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Обвиняемого в убийстве в воронежском кафе «Лесная сказка» оставили под домашним арестом

Облсуд утвердил решение о возвращении громкого дела на доследование.

Воронежский облсуд утвердил решение по делу об убийстве в кафе «Лесная сказка» в среду, 1 марта. До этого районный суд своим постановлением освободил из СИЗО обвиняемого в преступлении Амила Ганбарова. К завершению судебного следствия дело вернули на доследование прокурору, сославшись на неточности и недостатки в обвинительном заключении. Постановление обжаловала прокуратура и родные Камрана Мамедли, которого убили 10 декабря 2015 года в кафе «Лесная сказка» на проспекте Патриотов. Потерпевшие настаивали на возращении Ганбарова в СИЗО и продолжении судебного процесса.

По версии следствия, компания земляков из Азербайджана отдыхала в банкетном зале «Лесной сказки» 10 декабря 2015 года. Во время общения между Ганбаровым и Мамедли началась ссора. Ганбаров ударил земляка ножом в живот, а потом выстрелил в него из пистолета. Раненый мужчина вышел на крыльцо кафе. Преступник направился за ним и дважды ударил по голове системным блоком. Мамедли скончался. Увидев запись с камер у кафе, родные Камрана настаивали на привлечении к ответственности дяди Ганбарова и его друга. На записи видно, как они выталкивают раненого Камрана из кафе на крыльцо. Один бьет его, второй подгоняет бутылкой, которую ставит у выхода. На крыльце Амил Ганбаров добивает жертву системным блоком.

Обвиняемого в убийстве выпустили из клетки в зале суда у них на глазах 18 января. Суд изменил меру пресечения Ганбарову с пребывания в СИЗО на домашний арест до 29 марта 2016 года. Неожиданный поворот в рассмотрении дела произошел на завершающем этапе судебного процесса, перед прениями. Почему вопрос о противоречиях в обвинении и написании фамилии не встал раньше, в самом начале судебного следствия, неизвестно.

После решения суда родственники Камрана Мамедли потеряли уверенность, что накажут и Амила Ганбарова. У них оставалась надежда на апелляцию. Но она поддержала решение в пользу Ганбарова.

— Апелляционная инстанция оставила в силе постановление Советского районного суда в силе, с чем мы категорически не согласны. На следствии доказано, что Ганбаров совершил особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание от 8 лет лишения свободы. В деле не только есть доказательства его вины, вся страна видела видео — свидетельство зверской расправы над человеком, — пояснила журналисту РИА «Воронеж» адвокат Елена Василенко, представляющая интересы потерпевших. — Теперь обвиняемый оказался на свободе, нарушен принцип социальной справедливости, у общества появился повод усомниться в справедливости правосудия. Мы будем обжаловать постановление в Президиум областного суда.

По словам Елены Василенко, на заседании областного суда Ганбаров назвал себя невиновным. Он заявил, что не стрелял в Мамедли и не бил его системным блоком по голове, хотя это и зафиксировано на видео. При этом в суде первой инстанции и на следствии Ганбаров признавался в убийстве.

Одним из поводов вернуть дело на доследование стало разное написание фамилии погибшего в разных документах — Мамедли, Мамедов, Маммедли. Отец погибшего объяснил, что все это одна фамилия в разных вариантах написания, что допустимо в Азербайджане. Кроме того, суд получил документ, подтверждающий, что Мамедли и Мамедов — один и тот же человека, жертва преступления.

Однако судья областного суда посчитала обоснованными претензии суда первой инстанции.

— Органом предварительного следствия не раскрыт способ совершения убийства Мамедли К. Ф., не установлен и не указан механизм нанесения ему всех отмеченных в обвинительном заключении травматических воздействий, — отметила судья Наталья Ильченко в постановлении.

По ее мнению, в обвинительном заключении конкретизированы действия подсудимого по нанесению травматических воздействий погибшему лишь в область живота и головы. Отсутствуют данные о локализации выстрела в Мамедли, огнестрельного ранения у него.

— Неконкретизированность обвинения и его противоречивый характер не только исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения, но и нарушают право Ганбарова А. Ф. на защиту, — отметила судья.

Теперь дело вернется на доследование в Следственный комитет. Если Президиум областного суда также утвердит решение о доследовании, дело позже рассмотрит новый состав суда.

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