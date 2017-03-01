Петербуржцы полетят в Доминикану на другом самолете
Рейс в Доминикану 1 марта вылетит из аэропорта Петербурга спустя 12 часов после заявленного времени. Чтобы отправить пассажиров в
Рейс в Доминикану 1 марта вылетит из аэропорта Петербурга спустя 12 часов после заявленного времени. Чтобы отправить пассажиров в
О том, что рейс авиакомпании Azur Air снова отложили, «Фонтанке» сообщили читатели. «Посадку на 16.30 так и не объявили, хотя вылет прогнозировали на это время. Все прошли заново регистрацию, отстояли огромные очереди. На табло светится, что рейс задержан. И никакой больше информации», — пожаловался один из застрявших в Пулково.
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«Посадка уже идет», — заявили в
Напомним, рейс из Петербурга должен был вылететь в