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17:49 (мск), источник: Фонтанка

В Колпино 750 человек остались без света

Специалисты «Ленэнерго» днем 1 марта восстанавливали электроснабжение в домах жителей Колпинского района Петербурга. Точная причина двухчасового отсутствия света выясняется.

Источник: Reuters

Как сообщили «Фонтанке» в ПАО «Ленэнерго», в Колпино 1 марта отключилась кабельная линия 6 кВ, которая оставила без света 750 местных жителей. Согласно информации с сайта Минэнерго, авария произошла в 14:30. Ремонтная бригада «Ленэнерго» работала на месте немногим больше двух часов — с 16:45 электроэнергия поступает в дома в полном объеме.

«На месте продолжают работу специалисты компании, которые осматривают оборудование и выясняют точную причину отключения», — добавили в пресс-службе.

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