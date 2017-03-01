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17:47 (мск), источник: Tengrinews

Бродячая собака искусала третьеклассницу в Астане

У ребенка обнаружили обширные, скальпировано-рванные укушенные раны лица, шеи и головы.

Источник: Tengrinews

Бродячая собака искусала ученицу третьего класса в Астане, у ребенка диагностированы обширные, скальпировано-рванные укушенные раны лица, шеи и головы, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на «Астана ветсервис».

«24 февраля 2017 года от покуса безнадзорной собаки пострадала ученица третьего класса средней школы № 45 Ажибай Жанна Ермаханкызы 05.01.2008 года рождения. Она была доставлена в больницу. У ребенка обнаружили обширные, скальпировано-рванные укушенные раны лица, шеи и головы, — рассказали в пресс-службе предприятия акимата Астаны.

Всего по данным ведомства за два прошедших месяца в городе зарегистрировано 85 случаев пострадавших от укусов животных, а за 2016 год их число составило 1234 случая.

Представители «Астана ветсервис» пояснили, что данный и другие случаи свидетельствуют о том, что предложение зоозащитников о прекращении отлова бродячих и безнадзорных животных не может быть поддержано ввиду имеющейся опасности причинения вреда здоровью населения безнадзорными животными, учитывая, что собаки являются переносчиками опасного заболевания — бешенство. В то же время на заявления зоозащитников о том, что сотрудники «Астана ветсервис» сжигают собак живьем и убивают домашних животых, представители ведомства ответили, что данные факты не имеют подтверждающих оснований, а также, что жалоб от лиц пострадавших от действий специализированной организации не поступало.

«Отлову подлежат бродячие и безнадзорные животные, находящиеся в общественных местах (улицах, дворовых территориях, парках, скверах и прочих местах) без сопровождающих лиц, кроме животных, оставленных на привязи. Животные, имеющие атрибуты принадлежности — ошейник, поводок, намордник — и находящиеся под присмотром владельца не отлавливаются», — отметили в пресс-службе.

Напомним, обвинения в адрес госпредприятия «Астана ветсервис» в сожжении собак живьем и жестоком обращении с животными прозвучали вчера на заседании Маслихата Астаны, посвященного новым правилам содержания и выгула домашних животных.

«Полиция не принимает заявления людей, на глазах которых убивают животных. После того как ветсервис убил мою собаку летом прошлого года, я провела собственное расследование — собак сжигают живьем», — рассказала депутатам зоозащитник Людмила Фаткулина.

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