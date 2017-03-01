СК расследует дело о водителе скорой, избитом пьяными

Следственный комитет Курганской области собирается исследовать материалы дела о нападении на водителя скорой помощи в региональном центре. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по области, это будет сделано в связи с учащением случаев нападения на врачей.

По предварительной информации, инцидент произошел ночью 26 февраля. Компания нетрезвых мужчин напала на водителя скорой, прибывшего на вызов в дом на улице Алексеева.

Обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.