СК расследует дело о водителе скорой, избитом пьяными
Обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.
Обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.
Следственный комитет Курганской области собирается исследовать материалы дела о нападении на водителя скорой помощи в региональном центре. Как сообщает
По предварительной информации, инцидент произошел ночью 26 февраля. Компания нетрезвых мужчин напала на водителя скорой, прибывшего на вызов в дом на улице Алексеева.
Обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.