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18:34 (мск), источник: Водитель Петербурга

СК расследует дело о водителе скорой, избитом пьяными

Обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет Курганской области собирается исследовать материалы дела о нападении на водителя скорой помощи в региональном центре. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по области, это будет сделано в связи с учащением случаев нападения на врачей.

По предварительной информации, инцидент произошел ночью 26 февраля. Компания нетрезвых мужчин напала на водителя скорой, прибывшего на вызов в дом на улице Алексеева.

Обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.

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