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18:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Три сотрудника ТРЦ «Фантастика» пропали в Нижнем Новгороде

Три сотрудника ТРЦ «Фантастика» пропали в Нижнем Новгороде. Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду 1 марта 2017 года.

Согласно предоставленной информации, пропавшие две женщины и мужчина 24 февраля около 18:00 вызвали такси от ТРЦ «Фантастика», и после этого их местоположение неизвестно.

«28 февраля поступило сообщение о пропаже одной из женщин, сегодня — о пропаже мужчины. Мы связались с родственниками третьей пропавшей и ждем заявление от них. Сейчас ведутся розыскные мероприятия», — отметили в пресс-службе.

По опубликованных в соцсетях данным, пропавшие Наталья Лакеева, Надежда Антюшина и Михаил Лопухов являются сотрудниками гипермаркета ОБИ ТРЦ «Фантастика».

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