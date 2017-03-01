Три сотрудника ТРЦ «Фантастика» пропали в Нижнем Новгороде

Согласно предоставленной информации, пропавшие две женщины и мужчина 24 февраля около 18:00 вызвали такси от ТРЦ «Фантастика», и после этого их местоположение неизвестно.

«28 февраля поступило сообщение о пропаже одной из женщин, сегодня — о пропаже мужчины. Мы связались с родственниками третьей пропавшей и ждем заявление от них. Сейчас ведутся розыскные мероприятия», — отметили в пресс-службе.

По опубликованных в соцсетях данным, пропавшие Наталья Лакеева, Надежда Антюшина и Михаил Лопухов являются сотрудниками гипермаркета ОБИ ТРЦ «Фантастика».