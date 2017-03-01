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21:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске состоится суд по делу Подъячева

Родные намерены добиться реабилитации общественника.

Судебное заседание по делу погибшего в тюрьме общественника Павла Подъячева состоится завтра, 2 марта, в 9 часов в Советском районном суде Новосибирска (ул. Кутателадзе, 16а).

Как сообщает Александр Галичанин, общественный защитник Подъячева, ожидается допрос свидетеля — старшего оперуполномоченного ГУ МВД по Новосибирской области Василия Аксенова, который обвинял ранее Подъячева в том, что тот является лидером ОПГ. Вызван на на заседание для дачи показаний и депутат Законодательного собрания НСО академик Николай Похиленко, который являются формальным потерпевшим.

Напомним, что Павел Подъячев занимался общественной деятельностью в новосибирском Академгородке с 2005 года. Под его руководством в 2007 году была построена крупнейшая детская площадка на ул. Золотодолинской, совместно с Новосибирским государственным университетом проводились фестиваля Art&Music, создана система общественного видеонаблюдения и так далее. Также Павел Подъячев с 2012 года занимался борьбой с коррупцией, в частности организовал сайт sosnso.ru — гражданская карта коррупционных «горячих точек» НСО.

В марте 2015 года общественник был арестован по обвинению в том, что он якобы вымогал 2 млн рублей у депутата Законодательного собрания Новосибирской области, академика Николая Похиленко. Павел Подъячев вину не признавал и настаивал, что он сам стал жертвой провокации коррупционеров.

21 ноября 2016 года он скончался от инсульта в тюремной больнице. Суд по делу против гражданского активиста продолжился и после его смерти, поскольку реабилитации Павла Подъячева добивается его сын Анатолий.

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