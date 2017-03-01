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21:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в час пик пожарные автомобили попали в пробку

Сегодня, 1 марта, соцсети всколыхнуло сообщение с фото о том, как попали в сложную дорожную ситуацию пожарные автомобили, которые наверняка в тот момент направлялись на вызов.

Проблемная ситуация возникла на остановке транспорта «ДОК». Сообщение об этом появилось в группе БашДТП.

«Ежедневный затор на ДОКе сегодня перегородил дорогу пожарным!» — говорится в комментарии к фотографии.

Данная ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях.

«Это ведь конечная многих маршрутов, проблема лишь в том, что им не выделяется определенная территория, которая могла бы не препятствовать передвижению других транспортных средств», — высказала свое мнение, к примеру, Луиза Фаррахова.

«Но при этом половина площади не чищена. Та же самая история на конечной в мкрн Белореченский», — уточнил Алексей Санников.

Многие комментаторы припомнили предложение разрешить спецавтомобилям пожарных, «скорой помощи» и прочих экстренных служб идти на таран в случае, если им не уступают дорогу во время следования на срочный вызов. Данное предложение пока так и застряло на уровне дебатов.

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