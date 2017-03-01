Дерзкое ограбление отделения банка произошло в Полоцком районе

Нападение на отделение, которое находится в фариновском доме культуры, в центре городского поселка, произошло около 13:15 в среду 1 марта.

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Неизвестный, напав на кассира с электрошокером, ограбил отделение ОАО «Беларусбанк», расположенное в городском поселке Фариново Полоцкого района, сообщили Sputnik в Полоцком РОВД.

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«Неизвестный, с применением насилия и электрошокера сумел забрать из кассы отделения 10,5 тысячи белорусских рублей», — сообщили Sputnik в РОВД.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные сотрудники УВД Витебского облисполкома и Полоцкого РОВД.

Как отметили в милиции, сейчас личный состав РОВД ведет активные поиски нападавшего.