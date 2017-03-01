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21:19 (мск), источник: Newtimes.kz

В Атырау погибли люди при столкновении двух мотоциклов на льду Урала

В пригороде Атырау вчера ночью произошло, на первый взгляд, нелепое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. На реке столкнулись два мотоцикла, передает ATPress.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС, 28 февраля примерно в 22 часа 30 минут в районе села Еркинкала на льду реки Урал столкнулись два мотоцикла с четырьмя жителями поселка.

В результате аварии на месте столкновения погибли два человека (1983 и 1992 года рождения), еще двое (1989 и 1995 года рождения) с различными травмами, в том числе с термическими ожогами, доставлены в Атыраускую областную больницу и помещены в реанимационное отделение. На момент поступления в больницу их состояние оценивалось как тяжелое. У одного из пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма.

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