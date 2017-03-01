В Атырау погибли люди при столкновении двух мотоциклов на льду Урала
В пригороде Атырау вчера ночью произошло, на первый взгляд, нелепое
В пригороде Атырау вчера ночью произошло, на первый взгляд, нелепое
Как сообщили в
В результате аварии на месте столкновения погибли два человека (1983 и 1992 года рождения), еще двое (1989 и 1995 года рождения) с различными травмами, в том числе с термическими ожогами, доставлены в Атыраускую областную больницу и помещены в реанимационное отделение. На момент поступления в больницу их состояние оценивалось как тяжелое. У одного из пострадавших диагностирована