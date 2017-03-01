В Киеве злоумышленники возле банка отобрали у мужчины более 1 млн гривен

В Киеве сегодня, 1 марта, злоумышленники у банка на бульваре Дружбы народов отобрали у мужчины более одного миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Киева.

«Злоумышленники подъехали на автомобиле к зданию финансового учреждения на бульваре Дружбы народов. Трое в масках вышли из иномарки и, угрожая оружием, отобрали у пострадавшего рюкзак с деньгами», — сказано в сообщении.

Собранные сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск подозреваемых.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что в Соломенском районе Киева четверо мужчин напали на автомобиль на выезде из территории предприятия и украли у водителя более 1 млн грн.