Калининградца обвиняют в ложном сообщении о взрыве палатки по ремонту обуви

25 июня 2016 года мужчину позвонил оператору службы «112» и заявил, что в Калининграде собираются взорвать палатку по ремонту обуви.

Дело в отношении калининградца возбудили по части 1 статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 3 года лишения свободы.