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11:09 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградца обвиняют в ложном сообщении о взрыве палатки по ремонту обуви

Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела по факту ложного сообщения о готовящемся теракте. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда.

25 июня 2016 года мужчину позвонил оператору службы «112» и заявил, что в Калининграде собираются взорвать палатку по ремонту обуви.

Дело в отношении калининградца возбудили по части 1 статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 3 года лишения свободы.

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