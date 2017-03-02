Калининградца обвиняют в ложном сообщении о взрыве палатки по ремонту обуви
Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела по факту ложного сообщения о готовящемся теракте. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда.
Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела по факту ложного сообщения о готовящемся теракте. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда.
25 июня 2016 года мужчину позвонил оператору службы «112» и заявил, что в Калининграде собираются взорвать палатку по ремонту обуви.
Дело в отношении калининградца возбудили по части 1 статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 3 года лишения свободы.