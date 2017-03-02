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00:03 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве задержали банду квартирных аферистов

В Киеве задержали банду квартирных мошенников, которые проводили незаконные сделки с жильем.

Источник: Telegraf.com.ua

Киевская полиция во взаимодействии с прокуратурой Подольского района в ходе реализации оперативной информации задержала преступную группу, члены которой в последние несколько месяцев совершали незаконные сделки с жильем жителей столицы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В результате проведенных обысков по месту жительства фигурантов оперативники получили достаточное количество документов и доказательств, которые подтверждали их преступную деятельность, в частности: поддельные документы на жилье, чужие паспорта, нотариальные бланки, мобильные телефоны, флешки», — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

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Как установили правоохранители, участники преступной группы четко распределили обязанности. К очередной сделке они заранее готовились. Сначала они получали информацию о свободных квартирах одиноких умерших хозяев или тех, кто выехал за пределы страны, оставив здесь свое жилье. В дальнейшем мошенники изготовляли поддельные документы, договаривались с представителями разных учреждений и инстанций об оформлении квартир на подставных лиц. А после успешного завладения чужими квадратными метрами они перепродавали жилье добросовестным покупателям. Столичные правоохранители проверяют информацию о причастности к совершению данных правонарушений лиц, которые непосредственно были владельцами или распорядителями данных о собственниках жилья и их пользователях.

«Следователи Подольского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества», — подчеркнул Крищенко.

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