В Киеве задержали банду квартирных аферистов

Киевская полиция во взаимодействии с прокуратурой Подольского района в ходе реализации оперативной информации задержала преступную группу, члены которой в последние несколько месяцев совершали незаконные сделки с жильем жителей столицы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В результате проведенных обысков по месту жительства фигурантов оперативники получили достаточное количество документов и доказательств, которые подтверждали их преступную деятельность, в частности: поддельные документы на жилье, чужие паспорта, нотариальные бланки, мобильные телефоны, флешки», — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.