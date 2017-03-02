Правоохранители Киева заблокировали сотни «групп смерти»

«Мы уже заблокировали более 500 суицидальных групп и более 200 аккаунтов организаторов и кураторов. Сейчас работаем над тем, чтобы их идентифицировать и привлечь к ответственности», — цитирует слова Крапивы сайт Национальной полиции Украины.

От родителей и администраций учебных заведений столицы правоохранители получили девять обращений относительно возможного участия детей в суицидальных группах, из них два нашли свое подтверждение. В целом за день в киберполицию поступает около 70 обращений о пропаже детей, из которых в 15−20% подтверждаются.

Кроме того, Крапива сообщил и о создании поддельных «групп смерти», организаторы которых являются мошенниками: они принуждают подростков написать персональные данные родителей, идентификаций код и номера банковских карточек.

Напомним, в Украине в последнее время появилось много так называемых «групп смерти». По данным правоохранителей, наиболее уязвимой к действиям злоумышленников является категория подростков в возрасте 13−17 лет, в основном, это дети из не совсем благополучных семей.