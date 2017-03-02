Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
СМИ: Кроме Чуркина с ноября внезапно умерло 5 дипломатов из РФ
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
00:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Правоохранители Киева заблокировали сотни «групп смерти»

В полиции сообщили, что уже заблокировано в интернете более 500 суицидальных групп и более 200 аккаунтов организаторов и кураторов. Сейчас их пытаются идентифицировать.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Киевские правоохранители заблокировали в сети более 500 «групп смерти», сообщил начальник столичного управления киберполиции Нацполиции Украины Сергей Крапива.

«Мы уже заблокировали более 500 суицидальных групп и более 200 аккаунтов организаторов и кураторов. Сейчас работаем над тем, чтобы их идентифицировать и привлечь к ответственности», — цитирует слова Крапивы сайт Национальной полиции Украины.

Читайте также
«Группы смерти» в Киеве: кураторами суицидальных сообществ оказались студенты-медики

От родителей и администраций учебных заведений столицы правоохранители получили девять обращений относительно возможного участия детей в суицидальных группах, из них два нашли свое подтверждение. В целом за день в киберполицию поступает около 70 обращений о пропаже детей, из которых в 15−20% подтверждаются.

Кроме того, Крапива сообщил и о создании поддельных «групп смерти», организаторы которых являются мошенниками: они принуждают подростков написать персональные данные родителей, идентификаций код и номера банковских карточек.

Напомним, в Украине в последнее время появилось много так называемых «групп смерти». По данным правоохранителей, наиболее уязвимой к действиям злоумышленников является категория подростков в возрасте 13−17 лет, в основном, это дети из не совсем благополучных семей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Решение ЕС по визам – совсем не такое, которого ждали украинцы. Мнение
Отзыв посла Молдавии в Москве стал для МИД РФ неожиданностью
СМИ назвали имя кандидата на пост посла США в Москве
Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу
Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по коалиции в Сирии
Обнародован рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Борис Джонсон выступил за усиление санкций против России
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно». В полуфинале железнодорожники встретятся с «Уфой», а в случае победы могут сыграть в финале с «Рубином»
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь