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03:19 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец зарубил топором двух пожилых людей

Злоумышленник признался в содеянном.

В Приморье произошло жестокое убийство, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Лесозаводске. Парень 22 лет зарубил топором семейную пару преклонного возраста — женщину и мужчину 1936 и 1933 года рождения. Жестоко расправившись с пенсионерами, приморец завладел их денежными средствами — пенсией в размере 8 000 рублей.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, ранее злоумышленник подрабатывал у семейной пары кольщиком дров. Именно тогда у него и появился умысел расправиться с пожилыми людьми ради денежной выгоды.

В течение суток парень был задержан. Он дал признательные показания на месте преступления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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