Приморец зарубил топором двух пожилых людей
Злоумышленник признался в содеянном.
Злоумышленник признался в содеянном.
В Приморье произошло жестокое убийство, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в городе Лесозаводске. Парень 22 лет зарубил топором семейную пару преклонного возраста — женщину и мужчину 1936 и 1933 года рождения. Жестоко расправившись с пенсионерами, приморец завладел их денежными средствами — пенсией в размере 8 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в
В течение суток парень был задержан. Он дал признательные показания на месте преступления.
По данному факту следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.