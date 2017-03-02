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09:19 (мск), источник: Интерфакс

В Калининграде задержан мужчина с поддельными документами генерал-лейтенанта юстиции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — В Калининграде сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали 55-летнего жителя областного центра по подозрению в использовании заведомо подложных документов, сообщило в среду УВД области.

Гражданина остановили в помещении одной из государственных организаций, куда тот пришёл под видом высокопоставленного представителя одного из органов исполнительной власти. Предъявив подложное удостоверение, он намеревался урегулировать вопросы личного характера.

Сотрудники полиции изъяли у гражданина фальшивый документ. Задержанный пояснил, что приобрел это удостоверение несколько лет назад у незнакомого мужчины за 7 тыс. рублей на одной из станций метрополитена.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Изъятое удостоверение направлено на криминалистическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В изъятом удостоверении аферист сфотографирован в форме генерал-лейтенанта юстиции.

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