В Калининграде задержан мужчина с поддельными документами генерал-лейтенанта юстиции

Гражданина остановили в помещении одной из государственных организаций, куда тот пришёл под видом высокопоставленного представителя одного из органов исполнительной власти. Предъявив подложное удостоверение, он намеревался урегулировать вопросы личного характера.

Сотрудники полиции изъяли у гражданина фальшивый документ. Задержанный пояснил, что приобрел это удостоверение несколько лет назад у незнакомого мужчины за 7 тыс. рублей на одной из станций метрополитена.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Изъятое удостоверение направлено на криминалистическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.