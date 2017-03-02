Рабочий из Кореи погиб на строительстве элитного жилого комплекса во Владивостоке

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Рабочий из Кореи погиб при строительстве одного из элитных жилых комплексов во Владивостоке. Мужчину придавило пластом грунта, сообщила корр. ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская.

«На объекте строительства жилого комплекса обнаружено тело мужчины 1969 года рождения, которого придавило пластом грунта, отвалившегося от склона, где возводилась подпорная стена», — уточнила Римская.

В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, несколько недель назад при проведении строительных работ на улице Станюковича так же обвалилась подпорная стена. К счастью, в том случае обошлось без жертв.