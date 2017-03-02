Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
03:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рабочий из Кореи погиб на строительстве элитного жилого комплекса во Владивостоке

Мужчину засыпало грунтом.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Рабочий из Кореи погиб при строительстве одного из элитных жилых комплексов во Владивостоке. Мужчину придавило пластом грунта, сообщила корр. ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская.

«На объекте строительства жилого комплекса обнаружено тело мужчины 1969 года рождения, которого придавило пластом грунта, отвалившегося от склона, где возводилась подпорная стена», — уточнила Римская.

В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, несколько недель назад при проведении строительных работ на улице Станюковича так же обвалилась подпорная стена. К счастью, в том случае обошлось без жертв.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Директор по рознице "РЕМИ" Инна Соловьева: Главное, чтобы вы сказали «О!»
Отзыв посла Молдавии в Москве стал для МИД РФ неожиданностью
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Reuters рассказал о нехватке у США средств на мексиканскую стену
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь