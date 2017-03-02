В пригороде Парижа задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта

Он рассказал, что задержание было произведено в коммуне Клиши-су-Буа на востоке французской столицы. Все четверо — члены одной семьи, их доставили в полицейских участок, начато предварительное расследование.

По данным агентства, в январе в одном из домов этого района были найдены компоненты, использующиеся для изготовления бомб, в том числе ацетон и серная кислота. По следам ДНК, оставшимся на емкостях, удалось выйти на подозреваемых.

В феврале сообщалось о ряде задержаний во Франции в связи с возможными подготовками атак. 10 февраля стало известно об аресте троих мужчин и 16-летней девушки, при обыске у них нашли ингредиенты, необходимые для производства взрывчатки кустарным способом.