Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
04:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Шесть человек получили травмы в аварии недалеко от Амурского моста

Участники дорожного происшествия чудом остались живы.

Источник: Губерния онлайн

В среду днем в трех километрах от Амурского моста в серьезной аварии пострадали шесть человек, сообщает портал «Губерния». После ДТП две семьи с травмами разной степени тяжести дожидались медиков из поселка Николаевка. Водители «Хонды Инсайт» и «Мицубиши эль 200» двигались во встречных направлениях.

Если оказать помощь пассажирам, находившимся на заднем сиденье «Хонды Инсайт», труда не составило, то вытащить ехавших на передних сиденьях получилось далеко не сразу. Пока добиралась помощь со специнструментом, врач делала пострадавшим обезболивающие инъекции.

Шофера «Инсайта» удалось извлечь только примчавшимся из Хабаровска спасателям.

Судя по положению машин и их повреждениям, на встречную часть дороги выехал водитель гибридной машины.

Оба водителя были трезвыми. Главную роль в этом происшествии сыграла погода: ДТП случилось ближе к вечеру, когда подтаявший за день снег начал превращаться в тонкую корку льда на асфальте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Школьники из Хабаровского края отличились на дальневосточных соревнованиях по мини-футболу
Отзыв посла Молдавии в Москве стал для МИД РФ неожиданностью
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Reuters рассказал о нехватке у США средств на мексиканскую стену
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь