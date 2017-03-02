Шесть человек получили травмы в аварии недалеко от Амурского моста

В среду днем в трех километрах от Амурского моста в серьезной аварии пострадали шесть человек, сообщает портал «Губерния». После ДТП две семьи с травмами разной степени тяжести дожидались медиков из поселка Николаевка. Водители «Хонды Инсайт» и «Мицубиши эль 200» двигались во встречных направлениях.

Если оказать помощь пассажирам, находившимся на заднем сиденье «Хонды Инсайт», труда не составило, то вытащить ехавших на передних сиденьях получилось далеко не сразу. Пока добиралась помощь со специнструментом, врач делала пострадавшим обезболивающие инъекции.

Шофера «Инсайта» удалось извлечь только примчавшимся из Хабаровска спасателям.

Судя по положению машин и их повреждениям, на встречную часть дороги выехал водитель гибридной машины.

Оба водителя были трезвыми. Главную роль в этом происшествии сыграла погода: ДТП случилось ближе к вечеру, когда подтаявший за день снег начал превращаться в тонкую корку льда на асфальте.