Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
05:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровские ученые встревожены странными смертями амурских тигров

Тело второго по счету амурского тигра обнаружено в хабаровской тайге. Признаков насильственной смерти на теле хищника не обнаружено.

Мертвого амурского тигра — двухлетку обнаружил охотник на реке Чукен неподалеку от хабаровского поселка Сукпай. Тревогу службы охраны дикой природы вызывает тот факт, что это уже второй случай в регионе, когда краснокнижное животное погибает от непонятной причины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тело мертвого тигра обнаружил местный охотник — удэгеец. Он немедленно сообщил о печальной находке охотоведам. На место выехала оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники полиции, «Службы охраны дикой природы и ООПТ» Хабаровского края, специалисты Комитета охотничьего хозяйства. Тело животного направлено на экспертизу, сообщило ИА Амурпресс.

По данным специалистов, выезжавших на место обнаружения тигра, животное выглядело сильно истощенным. Следов насильственной смерти не обнаружено. Следы хищника свидетельствуют о том, что он был настолько слаб, что с огромным трудом передвигал лапы. Прочие признаки говорят о том, что могли иметь место внутренние повреждения, либо заболевание. Более точные данные позволит получить экспертиза.

«То, что молодые тигры нередко гибнут по естественным причинам, — факт известный. Пока всё говорит именно об этом — в районе очень много снега, условия для охоты здесь неблагоприятные. Раньше охотник вообще не сообщил бы об этом. Но сейчас, как видим, уровень «экологической сознательности» граждан значительно вырос. В тайге случаи гибели тигров — большая редкость. Но на реке Чукен это уже второй случай. Ранее удэгейцы-охотники находили мертвого тигра на льду. Но добраться на место оперативная группа смогла только весной, тела тигра там уже не было, вероятно, ушло под лед. Однозначные выводы по сегодняшней печальной находке можно будет сделать по результатам комплексной экспертизы, которую, в том числе, будут проводить и специалисты Центра «Амурский тигр», — поделился мнением директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

ИА REGNUM сообщало, что численность популяции амурского тигра в России за последние 10 лет выросла на 15%. По данным на 2016 год, в российской тайге обитает порядка 540 тигров. И численность их постоянно растет. Программа защиты амурских тигров является специальным проектом президента России Владимира Путина. Любой случай гибели редкого животного считается чрезвычайным происшествием и тщательно расследуется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Отзыв посла Молдавии в Москве стал для МИД РФ неожиданностью
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Reuters рассказал о нехватке у США средств на мексиканскую стену
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь