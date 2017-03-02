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05:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Интернет-мошенницу осудят в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре задержали 25-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в серии мошенничеств.

Фигурантка размещала в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви для детей и взрослых. После того как покупатель оплачивал товар, злоумышленница переставала отвечать на звонки. Доказана причастность комсомольчанки к десяти таким эпизодам. Всего фигурантка «заработала» около 91 тысячи рублей.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество», направлено в суд. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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