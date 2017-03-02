Интернет-мошенницу осудят в Комсомольске-на-Амуре
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Фигурантка размещала в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви для детей и взрослых. После того как покупатель оплачивал товар, злоумышленница переставала отвечать на звонки. Доказана причастность комсомольчанки к десяти таким эпизодам. Всего фигурантка «заработала» около 91 тысячи рублей.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество», направлено в суд. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на