Интернет-мошенницу осудят в Комсомольске-на-Амуре

Фигурантка размещала в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви для детей и взрослых. После того как покупатель оплачивал товар, злоумышленница переставала отвечать на звонки. Доказана причастность комсомольчанки к десяти таким эпизодам. Всего фигурантка «заработала» около 91 тысячи рублей.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество», направлено в суд. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.