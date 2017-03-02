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07:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кудымкаре с крыши мэрии сорвался работник, убиравший снег

Мужчина остался жив, он повис на страховке.

Работник организации, убиравшей снег с крыши здания городской администрации в Кудымкаре, чуть не погиб.

По информации ParmaNews, мужчина в процессе уборки сорвался с крыши и упал вниз. К счастью, он просто повис на страховке. Забраться обратно на крышу работнику помогли пожарные, они протянули ему лестницу.

Отметим, сейчас в Прикамье начался сезон очистки крыш от осадков, так как в период оттепели падение мокрого снега с кровли на человека может привести к трагедии.

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