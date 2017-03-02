В Прикамье мужчине пришлось прорыть подкоп, чтобы спастиcь из плена

Житель Кудымкара был вынужден прорыть подкоп, чтобы спастись из плена. Его незаконно лишил свободы знакомый, который зашёл к нему в гости.

По информации ParmaNews, в тот день мужчины поссорились, и тогда обиженный гость затолкал хозяина в подвал и запер там, а сверху поставил шкаф. Чтобы выбраться из плена, мужчине пришлось прорыть отверстие под фундаментом перегородки дома. Через него он пробрался в подвал соседней квартиры.

Накануне суд признал гостя, запершего хозяина дома, виновным в незаконном лишении свободы другого человека, его отправили в колонию на 1 год.